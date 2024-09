Andrea Bocelli revela el accidente que lo dejó ciego de niño

Sin embargo, su vida cambió cuando conoció a Luciano Pavarotti. “Cuando ensayé por primera vez con este gran artista, me di cuenta de que no le costaba nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que él tenía una técnica perfecta y yo no. Hoy, gracias a la conciencia técnica que he adquirido con mucho esfuerzo, estoy haciendo hincapié en esto con mucho trabajo y ya no tengo ese tipo de ansiedad”.

Andrea Bocelli (Getty Images)

Tras el estreno del proyecto, Bocelli ha recibido una ola de cariño, misma que no dudó en agradecer: “Uno nunca se acostumbra, incluso después de 30 años en el negocio... Pero debería haberme acostumbrado al hecho de que la respuesta que uno recibe es más generosa de lo que uno puede imaginar en sus sueños más locos. Todavía me sorprende constantemente la buena energía y el afecto que me regalan. Y así fue como, con el corazón lleno de gratitud, vi la cálida recepción que recibió el documental. Quiero destacar por qué acepté la oferta de grabar toda mi vida para filmar sin filtros de ningún tipo. El título de la película lo resume perfectamente: ‘Porque creo’. En las personas, en nuestro Padre celestial y en la vida que nos ha regalado. Creo en el poder del amor como motor del mundo, un amor del que he querido dar testimonio a través de mi música y de mi existencia. Ese es el mensaje que se esconde detrás del documental, un mensaje que yo, humildemente su emisario, espero que llegue a sus oídos. Si consigue calentar un poco el corazón de los espectadores, hacerles sonreír, sorprenderlos y dejarles un poco más de fe en la vida, entonces habré alcanzado mi objetivo y seré un hombre feliz”, posteó.