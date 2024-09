Angelina Jolie habla de su preparación para cantar en 'Maria'

Angelina Jolie dejó de cantar después de que un ex la criticara

Recientemente, Angelina reveló que dejó de cantar después de que un ex criticara su voz.

La estrella de Hollywood -que anteriormente estuvo casada con Johnny Lee Miller, Billy Bob Thornton y Brad Pitt- admitió que tuvo que superar sus miedos para interpretar a Maria Callas.

Angelina Jolie (Getty Images)

"Fue una experiencia extracorporal, porque yo no canto. Tuve a alguien en mi vida que no era muy amable conmigo respecto al canto. Era una relación en la que estaba metida. Así que asumí que no sabía cantar. Había ido a la escuela de teatro, así que era raro que me afectara. Me adapté a la opinión de esa persona. Así que tuve que superar muchas cosas para empezar a cantar", aseguró.