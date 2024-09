La razón por la que Harry Styles no es tan activo en redes sociales

Durante una entrevista con periódico The Times, Gemma indicó que Harry Styles "no está tan activo en las redes sociales" porque es "lo suficientemente introspectivo" para saber lo que "le hace sentir bien".

"Creo que Harry es un muy buen ejemplo de alguien que ha sido lo suficientemente introspectivo sobre su propio uso de las redes sociales para saber lo que se siente bien y lo que no. No es muy activo en las redes sociales. Y eso parece funcionarle mejor en este momento", aseguró.

"Sé consciente de lo que consumes. Ahora hablamos mucho de algoritmos, pero si hay cosas que sigues que te hacen sentir fatal, no tienes por qué seguirlas", agregó.

Harry Styles (Getty Images)

Gemma añadió que desapareció de las redes sociales durante "meses" durante su embarazo.

La escritora dio la bienvenida a su primer hijo - una niña - con su pareja Michal Miynowsk y dio la noticia a sus fans en febrero después de mantener su embarazo en secreto porque quería mantenerla "segura y protegida".

"Para ser honesta, fue una mezcla de cosas, algunas más personales y otras menos. Quería esperar hasta después de algunas ecografías, pero pensé que... resulta que me las arreglé para mantenerlo en secreto y, finalmente, pensé que podía llegar hasta el final sin decir nada. Y me pareció la decisión correcta para nosotros", explicó cuando un usuario le preguntó durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram Story por qué había optado por no compartir la noticia de su embarazo.