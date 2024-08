La “casa” de Adele en Munich se convertirá en primer estadio portátil del mundo

La cantante de éxitos como “Rolling in the deep”, “Hello”, “Set Fire to the Rain” y ganadora del Oscar por el tema de James Bond “Skyfall” ofrecerá su último concierto en la ciudad alemana de Munich este sábado 31 de agosto y la estructura donde se presentó estos días, con capacidad para 74 mil personas, podría utilizarse para celebrar grandes conciertos en todo el mundo, según se dio a conocer.

Adele, en sus conciertos en Munich, Alemania (Instagram / Adele)

En este sentido, el estadio repetiría el concepto de la ya célebre ABBA Arena, que se construyóal este de Londres para el espectáculo Voyage, la residencia que utiliza avatares digitales del grupo sueco y que se ha convertido en un éxito en la capital inglesa.