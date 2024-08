La gota que derramó el vaso en el matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck no estaban en la misma página

Según la fuente, Jennifer Lopez y Ben Affleck se distanciaron y decidieron separarse después de darse cuenta de que no estaban en la misma página. “Se dio cuenta de que las cosas no iban a cambiar y que eran incompatibles”, añadió la fuente. “Pasar tiempo separados... se hizo evidente que no funcionaría su relación”.

El martes 20 de agosto, Lopez presentó la demanda de divorcio en el segundo aniversario de su boda con Affleck en Georgia. Señaló que la separación se llevaría a cabo el 26 de abril y presentó la solicitud ella misma en lugar de hacerlo a través de un abogado.

Jennifer Lopez y Ben Affleck (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Netflix)

Las diferentes perspectivas de vida de Lopez y Affleck finalmente hicieron que se distanciaran antes de presentar la solicitud de divorcio.

A Jennifer le encanta el lujo, las mansiones, los aviones, los yates, las alfombras rojas y todo lo glamuroso. A Ben nunca le han gustado esas cosas”, señala la fuente a Us . “A menos que esté promocionando su trabajo, no le gusta ser el centro de atención”.