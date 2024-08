Ryan Reynolds hace dolorosa confesión sobre la relación con su padre

Ryan Reynolds tenía una complicada relación con su padre

La estrella de Hollywood - que tiene a James, de nueve años, Inez, de siete, Betty, de cuatro, y Olin, cuyo nacimiento fue anunciado en febrero de 2023, con la actriz Blake Lively - dijo a la revista People: "Creo que la mayoría de los hombres y los niños tienen una relación complicada con su padre, pero también creo que la curación para mí o el cierre en torno a mi padre en realidad viene más a través de mi relación con mis propios hijos".

El padre de Ryan tuvo Parkinson durante casi 20 años, pero el actor le recuerda como un hombre "increíblemente íntegro".

La estrella de cine -que está casada con Blake desde 2012- añadió: "Él no mentía. Tenía una compulsión y brújula moral y ética muy impresionante".

A pesar de esto, Ryan también reconoció algunos de los malos rasgos de su padre.

Reynolds reveló que en su familia, que vivía en Vancouver, rara vez se hablaba de la enfermedad. "Dijo la palabra ‘Parkinson’ tal vez tres veces, por lo que yo sé, y una de ellas no fue a mí", comentó el actor. "Hubo muchísima negación y ocultamiento".

James Reynolds, quien fue boxeador y policía, era un "hombre que no compartía sus sentimientos". Ryan recordó que, aunque su padre siempre estuvo presente en eventos importantes, como sus partidos de fútbol, no tenía la capacidad de expresar sus emociones. "Era un padre presente, nunca se perdía un partido de fútbol, pero simplemente no tenía la capacidad de sentir, o al menos compartir, un poco de todo el espectro de emociones humana", reflexionó.