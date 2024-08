Emma Coronel debuta como modelo de canción que narra su vida

Emma Coronel debuta como modelo de un video musical

“Yo la escuché cuando la estaban escribiendo, toda la canción, cada parte que dice, para mí es importante. Habla de mí y de todo lo que ha sucedido en mi vida”, Emma Coronel en una entrevista con el programa Despierta América.

Emma Coronel seguirá en el ojo público, ahora debido a su supuesta participación en un reality show. (Instagram/@emmacoronela_)

Coronel reveló que su próximo emprendimiento está muy cerca y, aunque todavía no puede dar detalles, dejó claro que, paralelo a eso, su debut como modelo era un sueño que tenía desde niña.

“Yo siempre he tenido el sueño de ser modelo, cuando yo era chiquita siempre decía que iba a ser modelo. Entonces cuando me dijeron que iba a ser modelo en un video, claro que sí, me gustó”, confesó.

Coronel cree que la canción puede servir a las personas que la escuchen. “Que se den cuenta que pasan cosas fuertes, malas, pero el pasado ya es pasado. No se queden ahí. Tenemos que seguir para adelante”.

"La señora" se estrenará el próximo 9 de agosto, fecha en la que también se publicará el video oficial en la cuenta de Instagram de “Mariel La Abogada”.