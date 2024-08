Keanu Reeves debutará en Broadway con 'Waiting for Godot'

Keanu Reeves se recupera de una lesión

Por su parte,Keanu Reeves explicó recientemente que hace unos meses utilizaba muletas tras fracturarse la rótula al tropezar durante el rodaje de 'Good Fortune'.

Durante una aparición en 'The Late Show with Stephen Colbert', Keanu explicó: "Estaba rodando una escena con Aziz Ansari y Seth Rogen en una inmersión en frío. Me encantaba, estaba ahí de pie y terminamos la escena, tenía frío y arrastraba los pies. Yo tenía un traje de baño y una toalla en la cabeza. Estaba haciendo el shuffle frío en esa habitación que tenía alfombras de protección hacia abajo y luego, justo aquí, había como un pequeño bolsillo. Mi pie quedó atrapado en el bolsillo en el shuffle y luego me fui hacia abajo, pero mi rodilla no siguió. Y entonces, a cámara lenta, fui cayendo. Mis brazos salieron, pero entonces mi rodilla falló porque tiene algunas cosas, y me la clavé. Y mi rótula se rompió como una patata frita".

Keanu Reeves (Getty Images)

Al principio, Keanu estaba convencido de que se encontraba bien tras la caída, pero más tarde se dio cuenta de que algo estaba mal porque la rodilla le "estallaba". Finalmente dijo a tono de broma: "La comedia es dura, hombre".