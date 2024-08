Ale Capetillo muestra su nuevo departamento al lado de su prometido

Ale Capatillo ya empezó a amueblar su nuevo departamento

Este fin de semana, Alejandra Capetillo compartió una actualización del proceso de mudanza y reveló que ya comenzó a amueblar su nuevo departamento.

“Yo no tendré sofá, ni comedor, es más, yo no tendré alfombra. Me voy a ir hasta más lejos, yo no tengo ni base de cama, pero una cosa sí tengo: ropa de cama”, dijo ante la cámara.

La joven le mostró a sus seguidores cómo puso el colchón sobre el piso y lo cubrió con sábanas blancas hasta que quedó perfecto. “Nueva casa, nueva yo”, escribió la joven en otra de sus publicaciones.

Nader Shoueiry y Ale Capetillo se encuentran de visita en México. (Instagram)

Por su parte, su familia ya reaccionó a su próximo compromiso, mientras que su papá, Eduardo Capetillo, se conmovió hasta las lágrimas al hablar de la futura boda de su hija menor, Biby Gaytán adelantó que la pareja planea casarse el próximo año. “Son una pareja llena de luz, tanto ella como Nader, y les deseamos toda la felicidad, que disfruten mucho este proceso, ellos planean casarse dentro de un año”, confesó la actriz.