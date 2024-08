Daniela Romo pensó en dejar su carrera tras la muerte de Tina Galindo

Daniela Romo no sabe qué pasará con el testamento de Silvia Pinal tras la muerte de Tina Galindo

Finalmente, la artista de 64 años explicó que desconoce lo que sucederá con el testamento de doña Silvia Pinal, luego de que Tina Galindo , quien era su albacea, muriera.

Silvia Pinal;Tina Galindo (Marco Vallejo)

“Lo que pasa es que cuando una persona fallece, ya no existe el ser albacea, ya no es, el viernes, estuvo en casa de la hermana de Tina y comieron, no sé qué habrán hablado”, concluyó.

Silvia Pinal. (Instagram)

Tras la muerte de la productora de teatro, Efigenia Ramos, asistente personal de Silvia Pinal, reveló que la actriz no está enterada del deceso de su gran amiga, quien también era la albacea de su testamento. “No se lo hemos dicho porque ellas se querían mucho, las dos, la señorita Tina era una gran persona, esto pues sí nos hizo cimbrar aquí en la casa”, contó.