El divorcio de JLo y Ben Affleck es inminente: pasaron su aniversario alejados

Jennifer Lopez was spotted savoring ice cream with Violet Affleck and her friends during a relaxed outing in the Hamptons. Violet was once again wearing a face mask, after she recently demanded that mask mandates be reinstated.*** Jennifer López fue vista saboreando un helado con Violet Affleck y sus amigos durante una salida relajada en los Hamptons. Violet volvió a usar una mascarilla, después de que recientemente exigió que se restablecieran los mandatos de usar mascarilla.

