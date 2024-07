Billie Eilish revela que la excita la gente que huele bien

A Billie Eilish no le gusta estar enamorada

Billie Eilish abordó recientemente su "incómoda" relación con el amor durante una charla con Lana Del Rey, de 39 años, para la revista Interview.

"Odio literalmente lo que soy cuando estoy enamorada. Realmente no me gusta estar enamorada. Iba a decir fuera de control, pero hay formas en las que sí me gusta estar fuera de control. Tengo un problema de poder y un problema de control, y tampoco me gusta ser vulnerable de una manera romántica", le contó a su colega.

Billie asegura que odia estar enamorada (Getty Images)

Ahora la cantante cree que no volverá a salir con nadie más.

Así lo declaró a Rolling Stone en abril: "No pienso volver a salir con nadie", antes de añadir: "Eso no es cierto, obviamente. Pero no, no me veo saliendo en serio con nadie hasta que encuentre a alguien que realmente me haga sentir bien y eso no me interesa en este momento".