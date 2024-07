'Las Azules', una historia real de crimen y lucha contra el machismo

Las azules, una historia real de crimen y lucha contra machismo

“Hay muchas cosas que no han cambiado y hay muchas que sí, hay más derechos., hay más oportunidades para las mujeres, pero hay muchas cosas que siguen igual e incluso peor como los feminicidios, entonces me parece que contar este tipo de historias de mujeres que en su momento tuvieron que enfrentarse a una sociedad machista, a un maltrato de parte de sus compañeros de la policía y que sentaron las bases para otras mujeres que hoy son policías es inspirador y me encanta ser parte de historia”, reconoció Barbara Mori durante una mesa rodando para promocionar el proyecto.

Las Azules fue el nombre popular con el que se conoció al primer grupo de mujeres policías en México. Fueron reclutadas en 1979 para formar parte de la Policía Auxiliar del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), y aunque su incorporación marcó un hito en la historia policial abriendo el camino para la participación activa de las mujeres en las fuerzas del orden en el país aún así muchos no saben de su existencia.

“Me sorprende que mujeres puedan hacer algo tan valiente, tan peligroso y abrir brecha y que en su país nadie nadie lo reconozca. Los archivos que hay de ellas literal es de su uniforme y las botas como si fueran edecanes cuando eran las primeras oficiales de policía, y eso me parece muy triste”, reconoció Natalia Téllez.

Esta serie mexicana fue creada por Fernando Rovzar, quien asumió el reto de recrear la Ciudad de México de los años 70´s.

“No quería hacer muchos efectos visuales, no quería poner pantallas verdes y decirle a los actores: 'Imagínate que ahí hay una cosa’. Prefería que todo fuera físico, entonces buscar esos rincones de la Ciudad de México, lograr que nos cerraran calles, traer los autos de toda la República Mexicana, yo creo que toda esa parte técnica fue difícil pero tuvimos un equipo increíble”, reconoció el director.