Nacho Cano asegura que quieren sumarle más delitos a la denuncia que enfrenta

Nacho Cano aclara la polémica que rodea el musical 'Malinche'

Sobre la idea principal del programa, Nacho agregó: “A partir de esta llamada y porque la iniciativa, me pareció muy bien, yo hablé con los inversores de ‘Malinche’, ‘como nuestras previsión es estrenar ‘Malinche’ en México en un periodo, más o menos de un año, porque no abrimos esta posibilidad a un casting, en donde pueda participar, no solo gente del Distrito Federal, sino fuimos a Guadalajara, vino gente de Aguascalientes, León, Monterrey; a hacer un casting parecido al que ocurrió ‘Hoy No Me Puedo Levantar’ (…) para que ellos puedan enseñar, trabajar, ‘Malinche’ y sean el elenco principal, que estrene la obra en México, esa fue la idea”.

Y agregó: “La gente vino a España, se empezaron los trámites como se suelen hacer, que el mexicano para entrar a España no necesita visado y entra como turista, se empieza a solicitar los permisos que lleva cualquier regularización de este tipo (…) y todo estaba tramitado de forma correcta”.