Presunta hija desconocida de Luis Miguel reacciona al revuelo mediático

Milagros Pabón reacciona a la polémica con Luis Miguel

Luego de revuelo que generó la versión en redes sociales y medios de comunicación, Milagros Pabón publicó una story en la que hace un recuento de los sitios de internet que difundieron el tema y sobre ella escribió "Sin palabras".

Luis Miguel (Getty Images)

"No he dado entrevistas y no he hablado con ningún periodista. No tienen historia", publicó en otra story.

Posteriormente, publicó un video en el que aparece en su carro cantando Ahora te puedes marchar, una de las muchas canciones populares de Luis Miguel. "Mood de las últimas 24 horas", escribió junto al video.