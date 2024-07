Aunque pueda ser ‘trágica’, Johnny Depp reconoce quién mantiene viva su carrera

Johnny Depp reconoce quién mantiene viva su carrera: sus fans

Durante la ceremonia de los Premios Nacionales de Cine en el que fue reconocido, se emitió un video pregrabado en el que Johnny Depp aceptó el galardón a la Contribución Mundial al Cine y dijo: "Gracias por darme la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Me siento muy afortunado y muy honrado de que todos ustedes me permitan seguir haciendo el trabajo que tanto me gusta”.

“Siempre es especialmente gratificante cuando el reconocimiento de tus esfuerzos viene directamente del corazón de la gente, de los corazones y las mentes que me han acompañado en este largo viaje místico, mágico, a veces trágico, pero nunca aburrido. Nunca podré agradecerles lo suficiente que sigan permitiéndome contar las historias que considero necesarias. Y por haberse quedado conmigo y con mi curiosa colección de personajes durante todos estos años", señaló el actor, quien es reconocido, sobre todo, por los papeles que ha construido junto al director Tim Burton en películas como El joven manos de tijera, Sweeney Todd: El barbero demoniaco de la calle Fleet o Charlie y la fábrica de chocolate.

Johnny Depp interpretó a Luis XV en 'Jeanne du Barry' (Stephanie Branchu / Cortesía Cannes.)

Johnny Depp reiteró su gratitud a sus fans, al asegurar que ellos son la razón por la que todavía siente "el impulso para seguir adelante" y añadió: "Sólo gracias a ustedes estoy hoy aquí. Les doy las gracias y les envío mucho amor y respeto, siempre".