Lucerito Mijares defiende la peculiar forma de vestir de su papá

Lucero sale en defensa de Manuel Mijares

Hace unos días, Manuel Mijares acompañó a Lucero y su hija Lucerito Mijares al espectáculo Malinche en Madrid, sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores fue su peculiar estilo de calzado: unos zapatos blancos estilo 'Mary Jane' con plataforma que dividieron opiniones en redes sociales.

Manuel Mijares (Instagram)

Algunos cibernautas defendieron la libertad personal de vestirse, mientras que otros lo criticaron. A través de redes sociales se dio a conocer el supuesto modelo y precio de los zapatos. Se aseguró que los había comprado en una tienda departamental por mil 700 pesos y que eran de mujer.

Ante las suposiciones en redes, la propia Lucero salió a aclarar algunos puntos. La cantante explicó que los zapatos no eran de mujer, ni tampoco de la marca y ni del precio que se aseguraba.

Mensaje de Lucero (Twitter)

"Si te gustaron los zapatos que MIJARES usó en #Madrid, aquí los puedes comprar por $1,700 pesos en Liverpool"; se lee en la publicación. En la misma publicación, Lucero se encargó de desmentirla y aseguró que los zapatos del papá de sus hijos no eran de esa marca y no costaban eso.

"No lo sé Rick… De buena fuente sé que los que él trae puestos, no son zapatos de mujer, los suyos son de otra marca que me imagino no cuesta eso”, escribió la cantante.