Actor de ‘Gilmore Girls’ se lanza contra el canal que impulsó su carrera

Actor de ‘Gilmore Girls’ se lanza contra el canal de TV que impulsó su carrera

"Siento que The CW, de la que formé parte el año pasado, no es The CW de la que formé parte con Mark Pedowitz durante casi 20 años", aseguró el actor Jared Padalecki en una entrevista con Variety. "Están dando un giro a la cadena, que ya no será una cadena de televisión, sino más bien un sitio donde ver algo divertido durante una hora, que nunca volverás a ver, pero que ojalá veas. Y es barato", criticó.

Jared sabe que puede parecer un desagradecido, por morder la mano que le dio de comer durante tanto tiempo, pero le dan igual las posibles represalias porque no pueden despedirlo dos veces del canal. Además, cree que por una vez alguien de la industria debe mostrarse sincero y decir lo que piensa.

Jared Padalecki arremetió contra The CW, el canal que impulsó su carrera en la televisión estadounidense (Instagram / Jared Padalecki)

"Hablé con el director de CBS (Studios) y con el director de Nexstar/CW, hablé con los otros (productores ejecutivos) de Walker, y creo que fue un problema multivariable. Según tengo entendido –y de nuevo, esto es sólo lo que me han dicho– Nexstar va en una dirección diferente con The CW. Quiero decir, tienen una hora de Trivial Pursuit y una hora de Scrabble. No sé por qué no descargarías la aplicación o cogerías un juego de mesa y jugarías con tus amigos, pero está claro que son... ¿Cómo es ese viejo dicho? Si alguien te dice quién es, haz preguntas. Si alguien te muestra quién es, créele", señaló el actor, notablemente molesto tras la cancelación de su programa y el rumbo que tomó la cadena de televisión que impulsó su carrera.