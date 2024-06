Belinda es descubierta al huir de la prensa vestida de guardia de seguridad

Cabe señalar que, en una reciente entrevista en Estados Unidos, Belinda aseguró que no deseaba meterse en la polémica que vive su ex pareja y aclaró que por ahora únicamente está dedicada a su carrera artística.

Belinda hace colecta por los damnificados del huracán Otis en Acapulco. (Instagram)

“No, de verdad que no. Yo sólo hablo de mi trabajo, serie número uno en Amazon Prime (…) la música y sólo me dedico a eso, no tengo nada más que decir”, expuso al respecto ante las cámaras de Despierta América.