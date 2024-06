"No me cases todavía", Ángela Aguilar confirma a Quién que no se ha casado

Ángela Aguilar y Nodal no hicieron 'nada mal', asegura la cantante

Lo que es un hecho es que la mente y el corazón de Ángela Aguilar están tranquilos y, de acuerdo con sus palabras, todavía habrá mucha historia entre ella y Christian Nodal por contar.

“Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal”, comentó y puntualizó: “No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, pidió.

Ángela Aguilar, en exclusiva para QUIÉN (Fotógrafo: Alberto Newton @albertonewton / Locación: Casa Seis Siete @casaseissiete)

Por ahora, todo parece indicar que Ángela está lista para vivir lo que venga con las enseñanzas que le dio su familia pero también con sus experiencias personales.

“Me encanta ser una gran mujer; mi abuela me ha dado mucho ejemplo. Mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo y me siento orgullosa. No busco consejos de relación porque es una consecuencia de hacer las cosas bien”, puntualizó.