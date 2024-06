Varias personas podrían ser acusadas de la muerte de Matthew Perry

En mayo se informó de que la policía local y agentes federales estaban tratando de identificar dónde compraba la droga Matthew Perry ; las principales incógnitas siguen siendo quién proporcionó la droga, y en qué circunstancias.

Se rumoreaba que se había entrevistado al respecto a varias figuras muy conocidas en Hollywood. Esas personas no son necesariamente quienes le entregaron la ketamina, pero que podrían tener información que condujera a la fuente. El ahogamiento, la enfermedad arterial coronaria y los efectos de la buprenorfina también se enumeraron como otros factores que contribuyeron a la muerte de Matthew.

La trágica relación de Matthew Perry con las drogas se remonta al año de 1997. (Theo Wargo/Getty Images for Tribeca Film Fe)

Matthew Perry murió a los 54 años por los “efectos agudos de la ketamina”, que se consideró accidental. Su informe de autopsia de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles también mencionó el ahogamiento, la enfermedad de las arterias coronarias y la buprenorfina, un opioide, como factores contribuyentes.

La estrella de Friends había hablado abiertamente sobre su uso de ketamina, un medicamento utilizado para aliviar el dolor y tratar la depresión, en sus memorias de 2022, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing. Señaló que no lo disfrutó porque lo sintió como una “exhalación gigante” que lo hizo sentir como si estuviera “muriendo”.