Cazzu reacciona tras confirmarse relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar

A ocho meses de haberse convertido en papás, Christian Nodal y Cazzu dieron a conocer el pasado 23 de mayo que terminaron su relación tras casi dos años juntos.

"Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti", escribió el cantante en un comunicado que fue compartido por Julieta Cazzuchelli, nombre real de la trapera argentina.

Tras el anuncio comenzaron a circular rumores de una supuesta relación entre Nodal y Ángela Aguilar, sin embargo, no fue hasta la noche del lunes, que el cantante compartió un video en su cuenta de Instagram en el que confirmaba su romance con la hija de Pepe Aguilar.

Christian Nodal, Cazzu. (Shutterstock)

Por otra parte, también negó que hubiera existido una infidelidad hacia la mamá de su hija.

"En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, un amor qué tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo que estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia", aseguró.

No obstante, Cazzu rompió el silencio y reaccionó a la noticia., asegurando que por el momento se encuentra dedicada a Inti, su hija y a su trabajo.

"Me responsabilizo de mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de las redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera", comenzó su mensaje.

Cazzu, quien se había mantenido en silencio tras su ruptura con Nodal y tras confirmarse que el cantante sí tiene una relación con Ángela Aguilar, decidió tranquilizar a sus seguidores y aseguró:

"La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%., siempre hay grises y matices pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas".

Y en un segundo mensaje compartió: "Ahora pasemos la página, vivamos y dejemos vivir", concluyó.