Evaluna habla sobre el accidente que sufrió durante su embarazo

¿Cómo ocurrió el accidente de Evaluna?

Sorprendida de cómo la noticia se había propagado, Evaluna le preguntó curiosa a su esposo: “Eso, ¿cómo lo sabe todo el mundo, mi amor?, eso tú lo has compartido, porque fue más traumático para ti, que para mí”, comentó la cantante.

En un tono más serio, Camilo narró cómo ocurrió el incidente: “Fue horrible. Estaba tratando de dormir a Índigo, en una hamaca que son de estas sentaditas, tenía los pies estirados, tenía a Indi encima, ya yo con panza y se soltó la cuerda en ese piso de concreto, horrible. Índigo cayó encima de mí y de la pancita”.

Eva Luna y Camilo (Brian Friedman/Shutterstock/Brian Friedman/Shutterstock)

Todavía apenado por lo sucedido, Camilo confesó: “El que puso ese nudo, ¿saben quién fue no? Claro, uno dice, se cae mi esposa, a alguien hay que echarle la culpa, no amigo”, reconoció el cantautor.



El colombiano admitió que cometió un error a la hora de poner la hamaca: “Yo pedí unos nudos que eran especiales, que amarraban barcos y no habían llegado, entonces dije yo: ‘¿cómo no lo vamos a poder amarrar con otra cuerdita?’, lo amarré con otra cuerdita que no era para eso y se rompió”, reconoció.