Robert De Niro recuerda el papel que perdió y que le dio un Oscar a su reemplazo

La vez que despidieron a Robert De Niro por no ser bueno para la comedia

El actor Robert De Niro contó a Quentin Tarantino la anécdota sobre aquel proyecto frustrado durante una sesión de preguntas y respuestas en el Festival de Cine de Tribeca, en el lanzamiento de la celebración De Niro Con de su icónico cofundador.

“Me culpo a mí mismo. No sabía ciertas cosas. Era un cierto tipo de comedia, (del guionista) Neil Simon, que tenía el timing que sería de cierta manera... simplemente no funcionaba. Rodé durante unas dos semanas. Fue lo peor. Ya sabes, he pasado tal vez tres veces esa experiencia con un director. No puedes hacerlos felices y ellos no son felices y tú estás sintiendo eso. Así que ésta fue una de ellas”, confesó el legendario actor de cine al director y guionista de Había una vez en Hollywood.

De Niro añadió que más tarde se encontró con el cineasta Mike Nichols en una cena, en la que el director se disculpó por haberlo despedido. El actor de Casino dijo que le respondió: “Estoy bien. Lo hice bien. No hay problema”.