Robert De Niro asegura que 'es genial ser papá a los 80'

Robert De Niro cuenta cómo es ser papá de un recién nacido a los 80

Robert De Niro se convirtió en papá por séptima vez en abril pasado, cuando su novia Tiffany Chen, de 45 años, dio a luz a una niña llamada Gia.

La noticia causó un gran revuelo, por su edad y porque él no es el único actor de su edad que acaba de darle bienvenida a un bebé: su amigo Al Pacino también tuvo un niño en junio, mismo que se convirtió en el cuarto hijo del actor.

Gia es la séptima hija de Robert De Niro (Especial / CBS Mornings)

Robert De Niro habló sobre su paternidad en una entrevista previa, realizada en 2023, y en ella abordó la posibilidad de no ver crecer a su hijo menor, algo que tiene muy presente.

Con mucha naturalidad el actor explicó que ya no puede pensar en un futuro porque lo único que tiene asegurado es el presente.

"Por supuesto que pienso en la muerte, a mi edad... No me va a detener, pero pienso en ello... Soy consciente de ello. Se piensa más en el tiempo. Cada verano, cada nueva temporada, cada cosa, dices: 'Bueno, voy a aprovechar estos meses de verano para estar con mis hijos, con mi familia'. No puedo esperar hasta la próxima, no sé qué va a pasar".