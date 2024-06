Victoria Ruffo recuerda complicaciones que tuvo en el embarazo de José Eduardo

“Fueron con José Eduardo más bien, ya con Anuar y Vicky no, pero los entuertos [dolores de vientre después del parto], no, ahí se los encargo, esos sí son horrorosos, y esos sí los tuve, y los entuertos son supuestamente cuando todos los órganos, cuando está el bebé adentro pues todo lo empuja, y cuando ya sale entonces empiezan a moverse los órganos a tomar su lugar y pues es doloroso, ay no, yo sentía que me moría, pero con los gemelos ya no”, declaró la artista de 62 años.

Finalmente, Victoria se dijo un poco triste por la ausencia de su madre, quien tras su deceso no podrá disfrutar del debut como padre de José Eduardo Derbez.

José Eduardo Derbez primero le dio la noticia a su mamá, Victoria Ruffo. (Instagram/Victoria Ruffo)

“Ay, eso es algo que me duele porque mi mamá adoraba a José Eduardo, mi padre también, hubieran sido felices de saber que iban a ser pues bisabuelos, sobre todo mi mamá que se acaba de morir hace un año, hubiera estado feliz”, declaró.