Naomi Campbell confirma que sus dos hijos nacieron por gestación subrogada

Fiel a su carácter reservado, la modelo británica se ha limitado a responder al preguntarle si había recurrido a un vientre de alquiler, en su última entrevista al diario The Times. Y rápidamente cambió de tema para presentarse como una madre devota.

"Sí. Y espero que mis hijos vivan en un mundo mejor. Esa es, al 110 por ciento, mi prioridad. Mis bebés lo son todo para mí. Me hace temer el futuro", expresó.

Naomi Campbell (Instagram/Naomi Campbell)

La modelo, de 54 años, no tiene pareja y cría sola a sus niños, lo que le ha llevado a criticar a aquellos jóvenes que renuncian a la paternidad por motivos económicos.

"He escuchado que muchas chicas dicen que es demasiado caro tener niños y que quizá por eso no los tienen", contó Campbell en su entrevista con el diario. "Y yo les he dicho: 'Van a cambiar de opinión. Querrán ser madres'", afirmó.