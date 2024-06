"No disfruto viviendo": Christina Applegate habla de su esclerosis múltiple

Christina Applegate revela que tiene depresión debido a la esclerosis múltiple

"Es una depresión muy real, lo cual me asusta un poco porque parece tan... fatalista. En este momento estoy atrapada en una oscuridad que no me he sentido ni siquiera sé cuánto tiempo, probablemente unos 20 años", aseguró.

Sus declaraciones resultan muy sorprendentes porque durante su aparición sorpresa como presentadora en la gala de los Primetime Emmy Awards de este año, acompañada de su amigo Anthony Anderson, no transmitía en absoluto una imagen de derrota o cansancio.

Christina Applegate (Shutterstock)

Sin embargo, en privado la pasó muy mal y lo recuerda como fue "el día más duro de su vida", que la dejó más de 48 horas completamente agotada.

"Esto es ser realmente honesta... No disfruto viviendo. No disfruto. Ya no disfruto de las cosas", admitió.