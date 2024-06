Leonardo de Lozanne habla de su reconciliación con Sandra Echeverría

Leonardo de Lozanne asegura que la terapia de pareja salvó su relación con Sandra Echeverría

Finalmente, Leonardo también manifestó que el tiempo que estuvo separado de Sandra le ayudó a revalorarla y comprender que no quería continuar con su vida sin que ella estuviera presente.

“Claro, yo lo súper recomiendo eh, cuando las cosas no están caminando, es mejor darse un break, claro, planeado, no a lo loco, o sea, establecidas las reglas y todo (…) puedes tomar mejores decisiones, y no desde el enojo, desde la confusión, desde el dolor, sino desde el amor, la conciencia, y generalmente resulta mejor, para bien o para mal. No quiere decir que vayas a continuar la relación, a veces la terminas, pero siempre van a ser mejor las decisiones si te tomas el tiempo de pensarlo”, concluyó.