Christian Nodal recuerda una de las discusiones más fuertes con Cazzu

Cazzu le dio una lección sobre feminismo a Christian Nodal

Christian Nodal reconoció que durante esa pelea sintió vergüenza pues Cazzu le dio una lección sobre todo lo que engloba el feminismo y que él desconocía.

Christian Nodal y Cazzu (Getty Images)

"Ella es súper feminista y me acuerdo que, a veces, tenía conflicto de que yo decía 'pero mami si tú estás tratando de dar este mensaje…'. Ella se enojó mucho, pero tuvo la paciencia de explicarme el empoderamiento y de dónde venía la igualdad. Le hice un pleito por eso y después ella me lo enseñó y fue lo que más me dio vergüenza porque yo no conocía mucho del feminismo", contó en la entrevista.

Cazzu y Christian Nodal (Instagram/Christian Nodal)

Aunque ahora ya no están juntos, el intérprete de Botella tras botella reconoció uno de los momentos más hermosos que vivieron juntos fue cuando la cantante argentina le dijo que iba a ser mamá.

"Yo creo que el recuerdo más precioso es cuando me dijo que iba a ser mamá. Yo nomás servía para pelear con ella. Obviamente la protejo, la cuido, pero cuando me dijo que iba a ser mamá fueron tantas emociones", expresó.