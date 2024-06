Cyndi Lauper anuncia su retiro de los escenarios

Cyndi Lauper se despide de los escenarios

La gira incluye su primer espectáculo en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. “¡Es oficial!” se puede leer en una publicación de Instagram compartida por LiveNation este lunes junto con un video de Cyndi Lauper actuando en el Tonight Show With Johnny Carson, así como otros momentos memorables de su carrera.

Cyndi Lauper. (Getty Images.)

“¡La gira de despedida Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper se acerca y no podríamos estar más emocionados! Prepárate para cantar con todos tus amigos y crear recuerdos increíbles.

Además de presentarse en el Madison Square Garden, Cyndi Lauper se presentará en el Bridgestone Arena de Nashville, el Intuit Dome de Los Ángeles, el Acrisure Arena en Palm Desert y el Chase Center de San Francisco y el Fox Theatre de Detroit, según el comunicado de prensa.

“El anuncio de su gira de despedida llega junto con LET THE CANARY SING, un largometraje documental que explora la extraordinaria vida y carrera de Lauper”, afirma el comunicado. "El documental se estrenará exclusivamente en Paramount+ en Estados Unidos y Canadá el martes 4 de junio".