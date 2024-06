Crece la familia: Mandy Moore anuncia que está embarazada de su tercer hijo

La cantante y actriz Mandy Moore espera su tercer bebé a los 40 años de edad. La que fuera una de las grandes estrellas adolescentes de la década de los noventa, y más recientemente protagonista de la popular serie This Is Us, en la que compartía créditos con el guapísimo Milo Ventimiglia, anunció su embarazo en una publicación de Instagram en la que, además, reveló que el bebé será una niña.