Sylvia Pasquel revela por qué Michelle Salas aún no quiere ser mamá

A pesar de que la también influencer de 34 años no ha descartado convertirse en mamá, Sylvia Pasquel reveló el verdadero motivo por el que este deseo no se hará realidad, al menos en los próximos meses.

“Todavía no. No, no creo que sea rápido eh, la verdad mi nieta tiene muchos compromisos, viaja mucho, se está cambiando de casa, y pues realmente tiene muchas ocupaciones, ahorita no está para tener un bebecito”, explicó Pasquel a la prensa que la captó en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Michelle Salas y Danilo Díaz Granados en Japón. (Instagram)

De la misma manera, la reconocida actriz recalcó que la boda entre su nieta y el venezolano simplemente sucedió porque era el siguiente paso que tenían que dar como pareja y no porque estuvieran cercanos a convertirse en padres.