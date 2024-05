La razón por la que Drake Bell no quiere que su hijo se convierta en actor

Drake Bell no quiere quitarle a su hijo su pasión

En 2004, Brian Peck se declaró inocente de un cargo de abuso sexual a un menor de 16 años, así como de un cargo de realizar un acto lascivo con un niño de 14 o 15 años. Drake Bell era el demandante, pero su identidad como víctima no se hizo pública en ese momento. El coach vocal pasó 16 meses en prisión y fue obligado a registrarse como delincuente sexual.

Drake Bell (Getty Images)

Por otro lado, Drake admitió que nunca quería quitarle a su hijo su "pasión", sea cual sea.

Dijo: "Pero odiaría que mi hijo se me acercara y me dijera: 'Esto es lo que quiero hacer. Me apasiona'. Y (quitarle) eso. Eso... es difícil. Ya sabes, mucha gente dice: 'Por supuesto. Yo nunca dejaría que mis hijos hagan esto'. Bueno, es como decirle a tu hijo: 'No, no puedes ser un jugador de béisbol. ¿Y si les apasiona el béisbol? Sí, eso es difícil".