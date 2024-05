Lucerito Mijares pone un alto: “Que yo me burle de mí no invita a los demás"

Durante una entrevista para La Saga, Lucero y su hija, fruto de su relación con Mijares, abordaron la polémica y explicaron que, si bien, Lucerito se burla de sí misma y de su apariencia, esto no da pie a que otras personas puedan insultarla, sobre todo, en cadena nacional.

Lucerito y su papá Mnauel Mijares (Agencia México)

En la entrevista con Adela Micha, Lucerito explicó: “Si yo hago bromas de eso es por mí, yo puedo hacer bromas por mí”. Y por su parte, la intérprete de “Veleta” recalcó: “Tú puedes hacer bromas de ti, pero eso no invita a que te insulten o se burlen de ti”.

De la misma manera, la integrante del programa Juego de Voces se sinceró sobre lo que sintió al momento de enterarse de los comentarios que hicieron sobre su persona los presentadores de televisión.



“En el momento en el que estaba en la regadera fue como '¡Qué raro!, a mí me dio igual', o sea no me dio igual, pero fue como de 'Qué raro, no los conozco, no me he metido con ellos'. O sea, si hubiera dicho pura mala onda a ellos, pues chance ahí sí, pero pues aquí fue como ‘Ah, nos vamos a meter con esa niña porque queremos’, fue raro fue de '¿Qué está pasando?'", detalló.

Y pese a la controversia que surgió por esta situación, la actriz y cantante manifestó con orgullo que sus famosos padres le enseñaron que en el medio artístico están expuestos a cualquier tipo de críticas; no obstante, aclaró que una cosa es que quieran hacer humor y otra insultar a las personas.