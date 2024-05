La respuesta de JLo a pregunta sobre supuesta crisis con Ben Aflleck

Jennifer no se enfadó, pero le respondió con una expresión muy americana -"you know better than that"-, que se puede traducir como "Sabes que eso no se pregunta" para afear su comportamiento y pedirle que hiciera mejor su trabajo.

La moderadora y otros miembros de la prensa expresaron su descontento con la intervención del periodista, considerándola fuera de lugar en un evento dedicado al trabajo cinematográfico de López.

Ben Affleck y Jennifer Lopez (GettyImages / 1339526082)

Simu Liu, coestrella de López en "Atlas", intervino para aliviar la tensión, recordando al público que López es productora de la película y destacando su importancia en la producción. Antes de retirarse, López bromeó diciendo: "Nadie me preguntó nada en español", agregando un toque de humor al final del evento.