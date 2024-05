Jeremy Renner vuelve a rodar escenas de acción un año después del accidente

A su paso por el programa de Jimmy Fallon, el artista estadounidense se expresó con entusiasmo sobre su buen rendimiento en esas secuencias tan complejas, hasta el punto de que ha superado con creces sus expectativas.

"No estaba entre las previsiones, ya que por entonces casi no podía caminar. Pero me puse los zapatos y les dije: 'Voy a intentarlo'. Y pasó que los músculos tienen memoria", contó en su entrevista.

Aunque en un primer momento Renner no era demasiado optimista sobre sus posibilidades, finalmente culminó con éxito todas las acrobacias y demás exigencias del guion.

"No confiaba en que ocurriera, pero pasó. Lo hicimos", explicó satisfecho.

Al preguntarle si todavía quedaba margen de maniobra en su recuperación física, el actor dejó claro que no se conforma con alcanzar el cien por ciento de su potencial. "Espero llegar al 150 por ciento a finales de año", señaló.