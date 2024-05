“La familia de mi hija es ilegal en Florida” debido a la ley ‘Don’t Say Gay’

La ley 'Don't Say Gay' sacó a los homofóbicos del clóset

El escritor de 52 años también sopesó el alcance social que tiene un escenario como el que le toca enfrentar junto a su familia y a otras familias diversas en Florida. “Cuando tienes una autoridad que genera una ley como ésta, la ‘Don’t say gay’, no solamente se afecta a las personas que forman parte de esa comunidad, a la cual la ley restringe, sino que también valida y saca del clóset a los homofóbicos, a los misóginos, a los xenófobos”, puntualizó.

“Es un hecho: yo hace tres años tenía más derechos que hoy, hace tres años tenía más derechos laborales que hoy. Este libro, que se vende en toda Latinoamérica y España, no se puede difundir como debiera aquí en Florida porque no entra dentro de los libros escolares y eso me afecta. Esta ley no sólo afecta mi vida familiar, mi vida emocional, sino que también afecta mi vida laboral”, dijo.

'Un día con papá y dada': El retrato de una familia como cualquier otra

Más allá de la “campaña” que ha emprendido como artista, como ciudadano, como papá y como integrante de una familia diversa, Chascas pone en primer lugar las ganas de crear el cuento Un día con papá y dada para dejar huella de su propia historia.

“(Me impulsó) la necesidad de dejar para siempre un instante de profunda felicidad que, además, con un niño, adquieres la conciencia de que el tiempo pasa demasiado rápido. Mi hija, hace nada, no sabía hablar y ahora ya tiene cinco años. Hace nada usaba pañales y ahora tengo que empujarla para que se meta a la ducha porque le da hueva ducharse”, contó el autor.

“Quise agarrarme de un momento muy feliz, muy particular, muy específico de mi familia y quise que quedara para siempre, por eso quise hacer este libro. Además porque espero que algún día mi hija lea algo de lo que yo he escrito y le guste y se sienta orgullosa; y que tenga este libro como hay familias que graban en video su historia o coleccionan fotos o que en cassettes grababan cosas. Yo no hago nada de eso, aquí hay algo de eso, que a lo mejor cuando ella tenga 40 años y yo ya no exista y mi marido no exista ni la perrita Ofelia que tenemos ahora exista, ella tome este libro y lo redescubra y lea en ese cuento tan simple todo lo que hay detrás”, explicó.