Jeremy Renner estuvo muerto por minutos tras accidente en la nieve

Jeremy Renner murió por unos minutos tras accidente con máquina quitanieves

Afortunadamente, Jeremy Renner ha ido camino de la recuperación. Incluso hizo su primera aparición pública tras su accidente en una alfombra roja en abril del año pasado y cinco meses después fue visto de fiesta en Los Ángeles junto a una misteriosa mujer.

Esta es la primera foto que Jeremy Jenner subió desde el hospital. (Instagram/Jeremy Jenner)

Sin embargo, ahora surge nueva información sobre el trágico accidente. Michael Beach, uno de los coprotagonistas de Renner en la serie Mayor of Kingstown, reveló que el actor sí estuvo clínicamente muerto tras el accidente que sufrió el año pasado con una máquina quitanieves.

“Jeremy es un caballo de guerra, hombre. Quiero decir, ese tipo, ya sabes, se rompió 30 huesos. De hecho, murió, lo que no supe hasta que me lo dijo, y está de vuelta. Y dice que no estaba seguro de cómo sería. Pero estaba listo. Y dice que cada semana se siente más fuerte. Y no ha habido interrupción por sus habilidades físicas. Es genial. Sí, es un gran tipo”, dijo para The direct.