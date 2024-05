Lenny Kravitz, enamorado de la CDMX y de una mexicana

El flechazo por nuestro país se dio en 2002, cuando un Lenny consagrado en la música llegó por primera vez a México para dar un concierto y lo hizo por la puerta grande: se presentó en el Estadio Azteca.

En octubre de 2022, Lenny Kravitz creó otro lazo con México: lanzó NocheLuna, su marca de Sotol, un motivo más para hacer viajes constantes a México. Sin embargo, además de esto, hay una razón más poderosa por la que Lenny está viajando continuamente y haciendo vida en nuestro país.

Lenny Kravitz (Twitter @lennyKravitz)

Lenny Kravitz, enamorado de una mexicana

A pesar de que Lenny es muy celoso de su vida privada, fue inevitable que en marzo de 2023 lo relacionaran sentimentalmente con la modelo mexicana Ana Paula Valle después de que fueron captados haciendo compras en una boutique de Beverly Hills.

Las imágenes de esa ocasión lo dicen todo: al darse cuenta de que eran seguidos por fotógrafos, decidieron salir por separado, sin embargo, todo fue en vano, ya que a partir de ese momento se empezó a cuestionar si la originaria de Puerto Vallarta — a quien de acuerdo con fuentes cercanas a Quién — Lenny conoció a través de Instagram, ocupa el corazón del intérprete de It Ain’t Over Till It’s Over.

Ana Paula Valle y Lenny Kravitz. (Hildeliza Lozano/Quién. )

Sin embargo, meses antes, en diciembre de 2022, ya habían empezado a ser vistos juntos en la Ciudad de México y conviviendo como pareja junto a un círculo de famosos mexicanos entre los que destacan Cecilia Suárez, Kate del Castillo y Verónica del Castillo.

No obstante, la reciente visita del neoyorquino a nuestro país en la que presentó su nuevo disco Blue Electric Light, — del que rumores aseguran que está dedicado a Ana Paula — sirvió como una oportunidad para que la pareja se dejara ver cada vez más.

Lenny Kravitz y Ana Paula Valle. (IG @maisonmesa)

Eso sí, sin romper el protocolo de mesura que Lenny Kravitz sigue en la mayoría de sus relaciones y que en esta estancia fue custodiado en todo momento por el equipo de seguridad que siempre lo acompaña.

Entre los dates que Lenny y Ana Paula tuvieron está una cena en La Docena, uno de los restaurantes de moda ubicado en la avenida Álvaro Obregón de la colonia Roma.