Halle Berry apoya ley a favor de la investigación de la menopausia

"Hay que eliminar la vergüenza de la menopausia. Tenemos que hablar de esta parte tan normal de nuestra vida", dijo la estrella de Hollywood, que ganó el Oscar a la mejor actriz en 2001 por el drama romántico "Monster's Ball".

El proyecto de ley, copatrocinado por senadores demócratas y republicanos, destina 275 millones de dólares a la investigación, la sensibilización y la formación de profesionales de la salud para hacer frente al cambio hormonal que atraviesan las mujeres.

Halle Berry (Getty Images)

"La menopausia no es una mala palabra. No es algo de lo que avergonzarse", dijo Patty Murray, una demócrata del estado de Washington, durante una conferencia de prensa frente al Capitolio de Estados Unidos. "No es algo que el Congreso o el gobierno federal deban ignorar".

La medida aún no tiene un camino claro para llegar al escritorio del presidente Joe Biden, pero Murray y sus colegas dijeron que el objetivo es conseguir tantos copatrocinadores como sea posible antes de pedir que se someta a votación en el Senado.