Cher confiesa por qué sale con hombres más jóvenes: "Los demás estan muertos"

"Pero antes, es como si todos me tuvieran miedo. Los jóvenes eran los únicos que se acercaban", reveló en su visita al programa de Jennifer Hudson.

La polifacética artista reconoce que se puso muy "nerviosa" cuando le presentaron a su futuro novio, y eso que ya conocía a buena parte de su círculo más próximo. Lo cierto es que Cher es "muy tímida" fuera del trabajo y "especialmente con los hombres", como se desprende de su entrevista.

Cher y Alexander Edwards (Getty Images)

La pasada Navidad, Cher se dejó ver en sus redes sociales luciendo un llamativo anillo de diamantes. Los rumores sobre un posible compromiso matrimonial con Alexander no se hicieron esperar, y ella tampoco tardó mucho en desmentirlos. Al parecer, la joya no era más que un regalo de su chico, un romántico gesto para el que no esperaba contrapartida.

"No lo era, la verdad es que no. Simplemente quiso regalármelo. Normalmente lo uso en mi mano derecha porque así me lo dijo él: 'Es el anillo adecuado para la mano derecha de la mujer adecuada', explicaba a Los Angeles Times. Al preguntarle acerca de una hipotética tercera boda, Cher respondía así de tajante: "Probablemente no. Porque ya lo he hecho. Estoy muy feliz con Alexander", decía.

Con información de Bang Showbiz