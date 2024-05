Revelan: Clara Chía también le fue infiel a su novio cuando conoció a Piqué

La relación de Gerard Piqué y Clara Chía Martí ha estado en el ojo público debido a que supuestamente el ex futbolista le habría sido infiel a Shakira con la joven catalana. La misma cantante aparentemente confirmó que su ex pareja la engañó en la letra de la canción Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Posteriormente, en junio del año pasado, la artista colombiana reveló que supo de la infidelidad cuando atravesaba por una complicada situación familiar. “Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos. Pensé que no sobreviviría a tanto”, dijo a People en Español.