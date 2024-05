Jon Bon Jovi revela detalles de su vida sexual en los 80’s: "No fui un santo"

Estas declaraciones dieron mucho de qué hablar, y nadie pasó por alto que días después, su esposa no asistió al estreno del nuevo documental de la banda Thank You Goodnight: The Bon Jovi Story, aunque más tarde se confirmó que su ausencia se debía a que había dado positivo en coronavirus.

Lo extraño es que el roquero ha vuelto a incidir en esa idea de que no ha sido el esposo devoto y fiel que todo el mundo creía. Lo dijo en el programa especial Halfway There de la cadena ABC, donde platicó de su trayectoria al frente de la banda que lleva su nombre y de los desafíos que han afrontado juntos.

"No estoy diciendo que no haya habido cien chicas en mi vida. Soy una estrella del rock and roll. No soy un santo. Soy Jon Bon Jovi. Estuvo bien. Pero si crees que iba a poner en peligro algo por creer que el narcisista que había en mí era real, qué tontería. ¿Qué tipo de excesos necesita permitirse un hombre que va a alimentar ese fuego? Simplemente no merece la pena", aseguró.

En contra de lo que podría deducirse por sus palabras, Jon Bon Jovi sostiene que su esposa no es ninguna mujer dócil que se pliegue a todos sus deseos; de hecho, lo que más le gusta de ella es que no duda en frenarle los pies cuando se equivoca.

"También está ahí cuando me caigo. Y yo estoy ahí para ella cuando se cae. No importa dónde haya ido en mi carrera, los altibajos, hemos ido juntos".

Jon y Dorothea empezaron a salir en 1980, cuatro años antes del lanzamiento del primer álbum de Bon Jovi. Son papás de cuatro hijos: Stephanie (30 años), Jesse (29 años), Jake (21 años) y Romeo (20 años).

