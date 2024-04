Thalia aclara supuesta pelea con Becky G en los Latin American Music Awards

Thalia aclara supuesta pelea con Becky G

Luego del revuelo que causó el video en redes sociales, Thalia reaccionó a la polémica a través de un video compartido en su cuenta de Tik Tok, donde explicó realmente lo que pasó durante la ceremonia de premios.

No sólo fue la noche de la música latina, sino también de los mejores beauty looks de las estrellas. (Ethan Miller/Getty Images)

Thalía mencionó que era muy fácil hacer chismes y explicó que ella y Becky G estaban supuestamente preguntando quien se había comido las hamburguesas que habían pedido para comer. "No se crean lo de la hamburguesa, ven que fácil es crear chisme. La gente es mitotera y chismosa. La verdad les voy a decir de lo que estábamos hablando".

La actriz y cantante explicó que no hubo ninguna discusión entre ella y Becky G. Thalia reveló que únicamente estaban hablando sobre los problemas que tuvo la intérprete de Mayores a la hora de realizar su presentación, pues tuvo un problema con sus zapatos.

"De lo que estábamos hablando Becky y yo era de nuestros 'performances'. Ella nos estaba contando que los zapatos que usó en su presentación no se los había tratado en el ensayo y ojo, el piso estaba resbaladizo para ella y ella nos estaba diciendo 'es que el piso estaba resbaladizo y no los había probado', entonces yo le digo 'por eso yo siempre ensayo con mis zapatos con los que voy a cantar', eso es todo, no sean mitoteros ni chismosos".



Finalmente, la cantante explicó que entre los cuatro conductores siempre hubo una buena relación. "Becky y yo nos amamos, Carlos Ponce, Becky y yo nos amamos, Carlos Ponce, Becky, Ale y yo nos amamos y los mitoteros salen sobrando así que no empiecen a echar chisme, la pasamos muy bien".