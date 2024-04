Laufey reinventa el jazz a su corta edad y con su poderosa voz

Laufey (cuya pronunciáción más cercana es (Ley-Vey), creció entre Reikiavik y Washington, D.C., con visitas anuales a Pekín.

Su carrera para nada es improvisada, la sangre artística corre por sus venas. Tuvo sus primeros acercamientos a la música a los cuatro años de edad, cuando tomó clases de piano. Su mamá es una destacada violinista y su abuelo fue profesor de violín en el Conservatorio Central de Música de China.

"Mi madre toca el violín, así que yo siempre tocaba. Siempre tuve música en casa mientras crecía. Empecé a tocar el piano cuando tenía cuatro años y el violonchelo cuando tenía ocho", cuenta sobre sus inicios en la música.

En 2020, cuando aún estudiaba en el Berklee College of Music, Laufey lanzó su single de debut Street by Street, que llegó a encabezar las listas de radio islandesas. En 2022, publicó su primer álbum completo, Everything I Know About Love, que alcanzó el primer lugar en la lista Alternative New Artist Album de Billboard.

Laufey (Cortesía.)

Con solo dos discos de estudios, esta nueva figura del jazz moderno ha logrado en pocos años lo que a otros artistas les ha costado décadas. Por eso hasta a ella misma le sorprendió ser la ganadora del Grammy en la categoría Mejor álbum vocal pop tradicional.

"No, en absoluto me lo esperaba. Ya sentía que había ganado cuando me nominaron. Entonces, cuando gané el premio, pensé: ¿Qué? Siento que no gano cosas así. Entonces se sintió muy bien", contó en entrevista para Quién.

Este reconocimiento es probablemente el que muchos músicos esperan obtener en algún momento en sus carreras, sin embargo para Laufey se trata de una validación a todos sus esfuerzos.

"Creo que es muy... Se siente como el premio más grande que puedes obtener como músico. Se siente muy validador", asegura.

Una curiosidad de la joven de 25 años es que tiene una hermana gemela, quien representa uno de los mayores apoyos en su vida.

"Ella es simplemente mi mayor apoyo. Creo que mi vida se ha vuelto muy emocionante, pero se ha vuelto muy diferente, y tenerla siempre conmigo es una sensación constante de hogar", agrega.