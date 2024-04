Kuno Becker debuta como papá a sus 46 años y hace lista de promesas a su hija

La lista de promesas que Kuno Becker le hizo a su hija

Kuno admitió que por ahora está aprendiendo a ser papá y no está fácil. “Tenme paciencia. Me voy tratar de ganar tu respeto, tu amor y tal vez, si lo logro, un día tu admiración. No sé si lo logre, porque tengo muchos errores, pero voy a dejar el alma tratando”.

Aclaró que todo aquello que haga por ella no será una deuda. “Nunca me vas a deber nada, como algunos dicen de sus hijos. Mi lugar y lo que me toca hacer, es protegerte, proveerte, enseñarte, inspirarte, hacerte fuerte, astuta, brava, estratega, respetuosa, carismática y muchas, muchas, muchas cosas más. Pobre del iluso o ilusa que después de lo que yo te enseñe, se te ponga al tiro, porque yo he vivido de todo y más, y tendrás armas de TODO tipo”.

Kuno Becker escribe una lista de promesas a su hija.

Finalmente, Kuno Becker expresó que, de ahora en adelante, su vida estará dedicada en primer plano a su paternidad.

“Sé que hoy estás aquí porque yo te pedí a mi abuelo Kuno, mi ángel guardián, tu bisabuelo... y ahora, le entro, está cansado pero me rifo. Vivo o muerto, en este plano, o en el que exista, siempre vas contar conmigo. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, me quieras o no, yo siempre voy a estar de tu lado. Como escribí antes, vivo o muerto, desde cualquier dimensión conocida o por conocer. Desde donde me toque, estarás siempre protegida por mí”, concluyó.

Kuno Becker (Marifer Rached)

En una entrevista reciente con Yordi Rosado, el actor dijo que su hija se llamaría Ann y admitió que sentía mucho pánico pero también estaba contento.

“Sé que traigo una carga genética dura y quiero romper con eso. Quiero romper patrones, enseñarle las cosas buenas, las malas. La idea es ser buen papá, cuidarla… siento que es niña, no sé por qué, por eso digo ‘Robocop’ si es niño, porque no va a ser niño, aunque imagínate si es niño”, comentó a Yordi aquella vez.

Con información de Agencia México.