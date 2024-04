¿O.J. Simpson confesó antes de morir el asesinato de su esposa? Esto se filtró

¿Antes de morir, O.J. Simpson confesó haber matado a su esposa?

O.J. Simpson, quien fue absuelto en el juicio penal por los asesinatos de 1994 pero encontrado responsable en un juicio civil, nunca confesó formalmente el crimen. A pesar de la publicación de un libro en 2006 titulado If I Did It, donde presentaba los eventos del doble homicidio de manera hipotética, no existió una confesión real.

¿O.J. Simpson confesó en su lecho de muerte el asesinato de su esposa? Esto se filtró. (Getty Images)

Recientemente, tras el fallecimiento de Simpson, se especuló sobre una posible revelación en su lecho de muerte. No obstante, estas versiones han sido categóricamente negadas por personas cercanas a él. Según informes, el ex jugador no reconoció los supuestos crímenes por los que se le juzgó.

Kato Kaelin, quien fue testigo en el juicio y vivía en la propiedad de Simpson en el momento de los asesinatos, predijo que el exjugador de la NFL moriría sin admitir culpabilidad. En una entrevista reciente, Kaelin reafirmó su creencia en la culpabilidad de Simpson, pero expresó dudas sobre si este hizo penitencia antes de su muerte.