Ex esposo de Amy Winehouse se arrepiente de haberla inducido a las drogas

Blake Fielder-Civil desea platicar algún día con el papá de Amy Winehouse

La presentadora Kate Garraway le preguntó si se arrepentía de haberla hecho adicta a la heroína y dijo:

“Sí. Siento la idea de la heroína, obviamente, es una droga horrible, terrible. Yo también estuve en la adicción. No es tan blanco y negro como eso. Era muy, muy joven y pensaba que tenía todas las respuestas. Por supuesto que me arrepiento de haberme drogado. Si hubiera sabido cómo iba a acabar, habría tenido mucho más cuidado con lo que hacía y con la gente con la que lo hacía”, apuntó Fielder-Civil.

Blake Fielder-Civil indujo a Amy en el mundo de las drogas. (Clasos.com)

También se refirió a Mitch Winehouse, papá de Amy y a quien, asimismo, se le ha responsabilizado por las conductas autodestructivas de la intérprete de Wake up alone.

“Puede que tenga remordimientos como yo tengo los míos, no tan profundos como los míos, no me extrañaría. Creo que una cosa que se desprende de la película es que Amy era una pacificadora y pensé, viendo la película ayer, que probablemente querría que Mitch y yo... no necesitamos ser los mejores amigos, pero no me importaría tener una conversación”, comentó Blake.

“Mitch es un padre, yo soy un padre, entiendo su posición sobre mí, de verdad. Pero espero que pueda ver que había amor genuino ahí, y que yo quería a Amy mucho, mucho, y ella a mí también”.

Back To Black, dirigida por Sam Taylor-Johnson, ha generado polémica porque los fans de Amy señalan que se le retrata como una persona simpática, mientras que el director defiende la necesidad de mostrar por qué Winehouse se enamoró de él.