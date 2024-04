Muere la cineasta Eleanor Coppola, esposa de Francis Ford Coppola, a los 87 años

Eleanor Jessie Neil, obtuvo el apellido Coppola, por parte de su esposo Francis Ford Coppola, a quien conoció en la década de los 60 en la producción de Dementia 13, cuando era asistente de dirección de arte de su primera película. Se casaron y tuvieron dos hijos: Sofía y Roman.

Eleanor Coppola destacó como documentalista y escritora. (Jamie McCarthy/Getty Images)

Eleanor Coppola también escribió dos libros exitosos. El primero, Notes on the Making of Apocalypse Now, registró el viaje de la película desde 1976 hasta 1979. Su toma de notas detalladas continuó en otras áreas de su vida mientras recopilaba y escribía sobre los principales eventos de su vida. Con notas que cubren un lapso de tiempo de 30 años, continuaría escribiendo el libro Notas sobre una vida. ​

Su muerte deja un hueco importante en la industria fílmica. Le sobreviven su esposo, Francis Ford Coppola y sus hijos, Sophia y Roman.